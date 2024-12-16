Elder Scrolls 3: Morrowind - дополнения

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2 kb 1 Удерживая горячую клавишу, нажмите на предмет в инвентаре, чтобы мгновенно выбросить его из инвентаря.

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5 kb 2 "Выключение меню во время боя" блокирует доступ к меню инвентаря, а также обыск контейнеров/тел, во время боя.

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8 mb 4 Реплейсер Скрибовой капусты. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Эксклюзивно для веганов Морровинда.

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35 kb 13 Добавляет в игру новое Окно заданий с подробной информацией о задании и поиском заданий по ключевым словам.

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46 kb 1 Вспомогательная библиотека, ничего не добавляет в игру, требуется для работы других модов.

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2 kb 3 Добавляет предысторию Вампир для мода "Предыстории персонажей" от Merlord.

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2 mb 14 Выберите одну из 27 предысторий персонажа.

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8 kb 1 Добавляет стартовую экипировку в соответствии с классом персонажа.

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3 mb 4 1 Реплейсер удушайки. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Удушайка - это не хвойное растение)

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6 kb 6 0 Выброшенные предметы и трупы автоматически ориентируются относительно земли.

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2 mb 4 1 Реплейсер Пепельного Батата. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Пора кормить гуарчиков.

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4 kb 3 Позволяет определять враждебность удаленных NPC и существ, удерживая горячую клавишу.

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3 kb 1 Предотвращает случайную кражу предметов, вы сможете брать предметы только в режиме скрытности.

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3 mb 4 1 Реплейсер Хакльлоу. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Теперь листики мясистые...

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4 mb 5 2 Реплейсер Цвета Ивы. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Сама нежность...

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683 kb 3 3 Реплейсер соленого риса, и растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Можно даже с пивом. Или суджамой...

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3 mb 2 4 Реплейсер болотного тростника. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла.

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3 mb 3 2 Реплейсер Рубраша. Без ESP-файла. И растение и ингридиент. Теперь ягодки не нарисованные

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867 kb 5 Добавляет 3D облака и туман.