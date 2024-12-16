Elder Scrolls 3: Morrowind - дополнения

Удерживая горячую клавишу, нажмите на предмет в инвентаре, чтобы мгновенно выбросить его из инвентаря.
"Выключение меню во время боя" блокирует доступ к меню инвентаря, а также обыск контейнеров/тел, во время боя.
Реплейсер Скрибовой капусты. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Эксклюзивно для веганов Морровинда.
Добавляет в игру новое Окно заданий с подробной информацией о задании и поиском заданий по ключевым словам.
Вспомогательная библиотека, ничего не добавляет в игру, требуется для работы других модов.
Добавляет предысторию Вампир для мода "Предыстории персонажей" от Merlord.
Выберите одну из 27 предысторий персонажа.
Добавляет стартовую экипировку в соответствии с классом персонажа.
Реплейсер удушайки. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Удушайка - это не хвойное растение)
Выброшенные предметы и трупы автоматически ориентируются относительно земли.
Реплейсер Пепельного Батата. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Пора кормить гуарчиков.
Позволяет определять враждебность удаленных NPC и существ, удерживая горячую клавишу.
Предотвращает случайную кражу предметов, вы сможете брать предметы только в режиме скрытности.
Реплейсер Хакльлоу. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Теперь листики мясистые...
Реплейсер Цвета Ивы. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Сама нежность...
Реплейсер соленого риса, и растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Можно даже с пивом. Или суджамой...
Реплейсер болотного тростника. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла.
Реплейсер Рубраша. Без ESP-файла. И растение и ингридиент. Теперь ягодки не нарисованные
Добавляет 3D облака и туман.
Реплейсер грибов Горького Берега, как сами грибы, так и ингридиенты. Без ESP-файла. Можно кушать смело, поганок нет.