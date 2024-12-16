Elder Scrolls 3: Morrowind - дополнения

Elder Scrolls 3: Morrowind
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Elder Scrolls 3: Morrowind

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Горячая клавиша "Выбросить из инвентаря"

Удерживая горячую клавишу, нажмите на предмет в инвентаре, чтобы мгновенно выбросить его из инвентаря.

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  • Pirate
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Выключение меню во время боя

"Выключение меню во время боя" блокирует доступ к меню инвентаря, а также обыск контейнеров/тел, во время боя.

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  • Pirate
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Флора Морровинда. Скрибовая капуста

Реплейсер Скрибовой капусты. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Эксклюзивно для веганов Морровинда.

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  • Vladii
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Меню заданий

Добавляет в игру новое Окно заданий с подробной информацией о задании и поиском заданий по ключевым словам.

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  • Pirate
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herbert lib

Вспомогательная библиотека, ничего не добавляет в игру, требуется для работы других модов.

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  • Pirate
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Предыстории персонажей - Вампир

Добавляет предысторию Вампир для мода "Предыстории персонажей" от Merlord.

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  • Pirate
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Предыстории персонажей

Выберите одну из 27 предысторий персонажа.

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  • Pirate
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Стартовая экипировка

Добавляет стартовую экипировку в соответствии с классом персонажа.

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  • Pirate
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Флора Морровинда. Удушайка

Реплейсер удушайки. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Удушайка - это не хвойное растение)

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  • Vladii
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Просто брось это

Выброшенные предметы и трупы автоматически ориентируются относительно земли.

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  • Pirate
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Флора Морровинда. Пепельный батат

Реплейсер Пепельного Батата. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Пора кормить гуарчиков.

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  • Vladii
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Индикатор враждебности

Позволяет определять враждебность удаленных NPC и существ, удерживая горячую клавишу.

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  • Pirate
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Защита от случайной кражи

Предотвращает случайную кражу предметов, вы сможете брать предметы только в режиме скрытности.

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  • Pirate
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Флора Морровинда. Хакльлоу

Реплейсер Хакльлоу. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Теперь листики мясистые...

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  • Vladii
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Флора Морровинда. Цвет Ивы

Реплейсер Цвета Ивы. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Сама нежность...

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  • Vladii
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Флора Морровинда. Соленый рис

Реплейсер соленого риса, и растение, и ингридиент. Без ESP-файла. Можно даже с пивом. Или суджамой...

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  • Vladii
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Флора Морровинда. Болотный тростник

Реплейсер болотного тростника. И растение, и ингридиент. Без ESP-файла.

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  • Vladii
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Флора Морровинда. Рубраш

Реплейсер Рубраша. Без ESP-файла. И растение и ингридиент. Теперь ягодки не нарисованные

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  • Vladii
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Стихия Мглы

Добавляет 3D облака и туман.

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  • Pirate
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Флора Морровинда. Светящаяся Сыроежка и Копринус Лиловый

Реплейсер грибов Горького Берега, как сами грибы, так и ингридиенты. Без ESP-файла. Можно кушать смело, поганок нет.

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  • Vladii
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